Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Var Mı?
Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? sorusu, özellikle bölgesel çatışmaların ve sınır güvenliklerinin gündemde olduğu bu dönemde internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Kısaca cevap vermek gerekirse: Evet, Türkiye'nin son derece gelişmiş, çok katmanlı ve ağırlıklı olarak yerli üretime dayanan bir hava savunma ağı bulunuyor.
Geçmişte dışa bağımlı olan Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde attığı dev adımlarla kendi hava sahasını koruyacak teknolojik altyapıyı inşa etti. İşte Türkiye'nin envanterindeki hava savunma sistemleri ve milli entegrasyon projesi Çelik Kubbe hakkında tüm detaylar...
'Çelik Kubbe' Nedir? Türkiye'nin Entegre Hava Savunma AğıTürkiye'nin hava savunma stratejisinin kalbinde "Çelik Kubbe" (Steel Dome) projesi yer alıyor. ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve MKE koordinasyonunda yürütülen bu proje; radar sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve füzelerin birbiriyle entegre (yapay zeka destekli) bir şekilde çalıştığı bir "sistemler sistemi" olarak tanımlanıyor.Amaç, en alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar her türlü hava tehdidini (uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi) ağ merkezli bir yapıda anında tespit ve imha etmektir.Türkiye'nin Envanterindeki Katmanlı Hava Savunma SistemleriTürkiye'nin hava savunması tek bir füze sisteminden değil, "kademeli" (katmanlı) bir yapıdan oluşuyor. Menzil ve irtifaya göre Türkiye'nin aktif olarak kullandığı sistemler şunlardır:1. Çok Kısa ve Kısa Menzilli Sistemler (Alçak İrtifa)Birliklerin ve kritik tesislerin yakın hava savunması için kullanılan sistemlerdir.KORKUT: Zırhlı birliklerin hava savunmasını sağlayan yerli namlulu sistem. Parçacıklı mühimmat atarak havada duvar örer.SUNGUR: Tek er tarafından omuzdan (MANPADS) veya araç üzerinden atılabilen portatif hava savunma füzesi.HİSAR-A+: 15 kilometre önleme menziline sahip, otonom veya batarya seviyesinde görev yapabilen kısa menzilli hava savunma sistemi.
2. Orta Menzilli Sistemler (Orta İrtifa)HİSAR-O+: 25 kilometrenin üzerinde bir önleme menziline sahip olan sistem, savaş uçakları, helikopterler ve havadan karaya füzelere karşı üstün koruma sağlıyor. Çelik Kubbe'nin orta katmanındaki en güçlü vurucu güçlerinden biridir.3. Uzun Menzilli Sistemler (Yüksek İrtifa)Türkiye'nin uzun yıllar boyunca eksikliğini hissettiği ve son dönemde çözüme kavuşturduğu en kritik katmandır.SİPER: Türkiye'nin "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi"dir. SİPER Ürün-1 füzeleri ile 100 kilometreyi aşan menzillerde hava soluyan hedeflere karşı koruma sağlanırken, geliştirilmeye devam eden Ürün-2 ve Ürün-3 füzeleri ile bu menzil çok daha ileriye taşınmaktadır.S-400 Triumf: Rusya'dan tedarik edilen yüksek irtifa ve uzun menzilli hava savunma sistemidir. Radarları ve etkili füzeleri ile dünyanın en caydırıcı sistemlerinden biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hazır bekletilmektedir.Özetle, Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? sorusunun yanıtı sadece "evet" değil, "gittikçe güçlenen, bağımsız ve teknolojik olarak ileri seviyede bir ağa sahip" şeklindedir. İthal edilen S-400 sistemlerinin yanı sıra; SUNGUR, HİSAR ve SİPER gibi yerli projelerle Türkiye, hava sahasını "Çelik Kubbe" güvencesi altına almış durumdadır.
