06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes için gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili konuştu.

calendar 06 Mart 2026 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Adalı, yaz transfer döneminde Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in geri döneceğine dair çıkan haberlere de cevap verdi. Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Serdal Adalı, "Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!" dedi.

Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
