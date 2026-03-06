Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.
Adalı, yaz transfer döneminde Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in geri döneceğine dair çıkan haberlere de cevap verdi. Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Serdal Adalı, "Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!" dedi.
Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Adalı, yaz transfer döneminde Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in geri döneceğine dair çıkan haberlere de cevap verdi. Serdal Adalı, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Serdal Adalı, "Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!" dedi.
Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.