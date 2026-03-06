Ümraniyespor'dan Sarıyer deplasmanında kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçı Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Benny ve 41. dakikada Batuhan Çelik kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 64. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.
15. sırada yer alan Ümraniyespor puanını 35 yaptı. 16. sırada bulunan Sarıyer ise 35 puanda kaldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe
SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik
Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)
