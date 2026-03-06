06 Mart
Ümraniyespor'dan Sarıyer deplasmanında kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

06 Mart 2026 19:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'dan Sarıyer deplasmanında kritik galibiyet






Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Benny ve 41. dakikada Batuhan Çelik kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 64. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.

15. sırada yer alan Ümraniyespor puanını 35 yaptı. 16. sırada bulunan Sarıyer ise 35 puanda kaldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik

Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
