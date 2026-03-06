06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Anthony Davis parkelere dönmeye bir adım daha yaklaştı

Washington Wizards'ın yeni transferi Anthony Davis, sol elindeki bağ hasarı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalıyordu.

Davis, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'da görev yapan Dr. Steven Shin tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncunun iyileşme süreci beklendiği şekilde ilerliyor.

Kulüp yetkilileri, Davis'in bireysel saha içi basketbol aktivitelerine sınırlı şekilde başlamasına izin verildiğini duyurdu. Oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilecek.

Washington Wizards, Davis'i trade deadline döneminde Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız uzun, henüz yeni takımıyla herhangi bir resmi maça çıkamadı.

Davis, bu sezon Mavericks formasıyla çıktığı 20 maçta ortalama 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist istatistikleri üretmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
