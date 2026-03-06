Washington Wizards'ın yeni transferi Anthony Davis, sol elindeki bağ hasarı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalıyordu.



Davis, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'da görev yapan Dr. Steven Shin tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncunun iyileşme süreci beklendiği şekilde ilerliyor.



Kulüp yetkilileri, Davis'in bireysel saha içi basketbol aktivitelerine sınırlı şekilde başlamasına izin verildiğini duyurdu. Oyuncunun durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilecek.



Washington Wizards, Davis'i trade deadline döneminde Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı. Ancak yıldız uzun, henüz yeni takımıyla herhangi bir resmi maça çıkamadı.



Davis, bu sezon Mavericks formasıyla çıktığı 20 maçta ortalama 20.4 sayı, 11.1 ribaund, 2.8 asist istatistikleri üretmişti.



