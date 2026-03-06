Hayes-Davis: 'Kağıt üzerinde EuroLeague'in en iyisiyiz'

Panathinaikos'un yakın zamanda kadrosuna kattığı Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de bu sezonki hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.





Daha önce Fenerbahçe formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve Final Four MVP'si seçilen Amerikalı forvet, Panathinaikos taraftarlarına seslendi:





"İyi oynadığımızda bizi destekleyin. İyi oynamadığımızda ise daha da fazla destekleyin. Ve her zaman şunu unutmayın: Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi. Atina'daki yeni dönemine de değinen Hayes-Davis, odağının tamamen mevcut takımında olduğunu söyledi. "Kendime söylediğim şey, ayaklarımı yere basmak ve olan her şeye odaklanmak. Şu anda Atina'dayım ve Panathinaikos formasını giyiyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şansım yaver giderse yeniden kazanmak istiyorum."



"MAÇLAR KAĞIT ÜZERİNDE OYNANMIYOR"





Panathinaikos'un bu sezon EuroLeague'i kazanmak için gerekli kadroya sahip olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Hayes-Davis şu ifadeleri kullandı:





"Kağıt üzerinde evet diyebilirim. Ama maçlar kağıt üzerinde kazanılmaz. Sahaya çıkıp oynamanız gerekir. İyi bir konuma gelebilmek için arka arkaya birçok maç kazanmamız gerekiyor. Sonra play-off'a kalırsınız ve elinizden geleni yaparsınız. Final Four'a geldiğinizde ise biraz da şansın yanınızda olması gerekir."

Deneyimli oyuncu, 6 Mart Cuma günü oynanacak Olympiakos derbisinin de önemli bir test olacağını vurguladı. Hayes-Davis, bu maçın takımı doğru yola sokma açısından iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



