06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
0-2DA
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Hayes-Davis: "Kağıt üzerinde EuroLeague'in en iyisiyiz"

Panathinaikos'un yeni transferi ve son EuroLeague Final Four MVP'si Nigel Hayes Davis, takım hakkında konuştu.

Panathinaikos'un yakın zamanda kadrosuna kattığı Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de bu sezonki hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Daha önce Fenerbahçe formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve Final Four MVP'si seçilen Amerikalı forvet, Panathinaikos taraftarlarına seslendi:

"İyi oynadığımızda bizi destekleyin. İyi oynamadığımızda ise daha da fazla destekleyin. Ve her zaman şunu unutmayın: Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi. Atina'daki yeni dönemine de değinen Hayes-Davis, odağının tamamen mevcut takımında olduğunu söyledi. "Kendime söylediğim şey, ayaklarımı yere basmak ve olan her şeye odaklanmak. Şu anda Atina'dayım ve Panathinaikos formasını giyiyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şansım yaver giderse yeniden kazanmak istiyorum."

"MAÇLAR KAĞIT ÜZERİNDE OYNANMIYOR"

Panathinaikos'un bu sezon EuroLeague'i kazanmak için gerekli kadroya sahip olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Hayes-Davis şu ifadeleri kullandı:

"Kağıt üzerinde evet diyebilirim. Ama maçlar kağıt üzerinde kazanılmaz. Sahaya çıkıp oynamanız gerekir. İyi bir konuma gelebilmek için arka arkaya birçok maç kazanmamız gerekiyor. Sonra play-off'a kalırsınız ve elinizden geleni yaparsınız. Final Four'a geldiğinizde ise biraz da şansın yanınızda olması gerekir."

Deneyimli oyuncu, 6 Mart Cuma günü oynanacak Olympiakos derbisinin de önemli bir test olacağını vurguladı. Hayes-Davis, bu maçın takımı doğru yola sokma açısından iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
