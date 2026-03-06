Galatasaray'da derbi öncesi sıkı yönetim!

Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş derbisini değil, Liverpool karşılaşmasını düşünmesi teknik heyeti harekete geçirdi. Kemerburgaz'da adeta sıkı yönetim ilan edilirken, Okan Buruk ve yöneticilerin çalışmalara başladığı öğrenildi.
"DERBİDEN SONRA LIVERPOOL"
Sarı-kırmızılıların, "Hepiniz Liverpool maçını konuşuyorsunuz ama öncelikle ligde bir derbiye çıkacağız. Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda önemli bir maçımız var. Son haftalarda iyi bir form yakaladılar ve bunu sonuçlara da yansıttılar. Liverpool maçını konuşmak için erken. Derbiyi geçtikten sonra Liverpool'u düşünmeye başlarız" dedikleri belirtildi.
Teknik heyet ve idarecilerin tesislerde futbolcularla yaptıkları toplantılarda Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçların altı çizildi.
"ÖNCE LİGİ DÜŞÜNMELİYİZ"
Beşiktaş'a karşı deplasmanda alınan kötü sonuçları hatırlatan sarı-kırmızılıların, "Beşiktaş en sıkıntılı dönemlerinde bile evinde bize karşı iyi sonuçlar aldı. Bu maçta son haftaların etkisiyle taraftarının da büyük bir desteği mutlaka arkalarında olacaktır. Önce ligi düşünmeliyiz ve derbi bizim için kritik bir viraj. Kayıpsız geçersek bu moralle Liverpool maçına daha iyi hazırlanırız" diye konuştukları öğrenildi.
