06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Galatasaray'da derbi öncesi sıkı yönetim!

Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuların Liverpool maçına odaklanması üzerine devreye girdi. Okan Buruk ve yönetim, Beşiktaş derbisinin şampiyonluk yolunda kritik olduğunu vurgulayarak takımın dikkatini lige çevirdi.

calendar 06 Mart 2026 09:47
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbi öncesi sıkı yönetim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş derbisini değil, Liverpool karşılaşmasını düşünmesi teknik heyeti harekete geçirdi. Kemerburgaz'da adeta sıkı yönetim ilan edilirken, Okan Buruk ve yöneticilerin çalışmalara başladığı öğrenildi.

"DERBİDEN SONRA LIVERPOOL"

Sarı-kırmızılıların, "Hepiniz Liverpool maçını konuşuyorsunuz ama öncelikle ligde bir derbiye çıkacağız. Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda önemli bir maçımız var. Son haftalarda iyi bir form yakaladılar ve bunu sonuçlara da yansıttılar. Liverpool maçını konuşmak için erken. Derbiyi geçtikten sonra Liverpool'u düşünmeye başlarız" dedikleri belirtildi.

Teknik heyet ve idarecilerin tesislerde futbolcularla yaptıkları toplantılarda Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçların altı çizildi.

"ÖNCE LİGİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Beşiktaş'a karşı deplasmanda alınan kötü sonuçları hatırlatan sarı-kırmızılıların, "Beşiktaş en sıkıntılı dönemlerinde bile evinde bize karşı iyi sonuçlar aldı. Bu maçta son haftaların etkisiyle taraftarının da büyük bir desteği mutlaka arkalarında olacaktır. Önce ligi düşünmeliyiz ve derbi bizim için kritik bir viraj. Kayıpsız geçersek bu moralle Liverpool maçına daha iyi hazırlanırız" diye konuştukları öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.