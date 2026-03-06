06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Basketbol liglerinde haftanın maç programı

Profesyonel basketbol liglerinde kıyasıya mücadele, kaldığı yerden sporseverler ile buluşmaya devam edecek.

Basketbol liglerinde haftanın maç programı
Basketbol Süper Ligi'nde 21, Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Normal sezonu tamamlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise play-off çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Beşktaş Akatlar)

7 Mart Cumartesi:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

8 Mart Pazar:

13.00 Trabzonspor-Karşıyaka (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Safiport Erokspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Glint Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL

6 Mart Cuma:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

6 Mart Cuma:

17.00 Finalspor-Kipaş İstiklalspor (TOFAŞ)

7 Mart Cumartesi:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

8 Mart Pazar:

13.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

14.45 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol (TOBB ETÜ)

18.15 Göztepe-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

