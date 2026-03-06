06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Formda Başakşehir, evinde Göztepe'ye karşı

Ligin formda ekiplerinden Başakşehir, kendi sahasında, zor dönemden geçen Göztepe ile karşılaşacak.

calendar 06 Mart 2026 09:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Formda Başakşehir, evinde Göztepe'ye karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, 7 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile mücadele edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, hanesine 39 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftaya 5. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisinde 6. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba ile Olivier Kemen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 11 MAÇTA SADECE 1 MAĞLUBİYET

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'deki son 11 müsabakada sahadan sadece 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş karşısında bu süreçte tek yenilgisini 22. haftada yaşayan Başakşehir, diğer maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, Süper Lig'e odaklandı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde üst üste 3. galibiyetini almaya hem de rakibiyle puanını eşitleyerek 5. sıraya yükselmeye çalışacak.

14. KEZ KARŞI KARŞIYA

RAMS Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-18 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6'sını turuncu-lacivertli takım, 6'sını sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 19 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise 16 gol kaydetti.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.