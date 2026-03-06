06 Mart
Kritik maçta Manisa, lider Erzurum'a karşı

Play-Off potasına girmeyi hedefleyen Manisa FK, lig lideri Erzurum FK deplasmanına konuk olacak.

calendar 06 Mart 2026 11:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Arca Çorum FK'ya 1-0 yenilerek Play-Off yolunda yara alan Manisa Futbol Kulübü, 7 Mart Cumartesi günü 29'uncu hafta müsabakasında ligin formda lideri Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Ligde son 11 maçını kazanarak zirveye kurulan Erzurumspor FK haftaya 60 puanla girerken, 10'uncu Manisa FK'nın ise 40 puanı bulunuyor.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz üst üste 11 maçını kazandı. Liderler ve evlerinde iyi futbol oynuyorlar. Biz de geçen hafta beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Play-Off umutlarımızı sürdürmek adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Sezonun ilk devresinde Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
