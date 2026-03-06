A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Kuzey İrlanda'nın rakibi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kuzey İrlanda ile mücadele edecek.



Mourneview Park Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Avusturyalı hakem Olivia Tschon yönetecek. Mücadele, TRT Tabii Spor 6 kanalından yayınlanacak.



Dünya Kupası elemelerinde B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra Malta ve İsviçre de yer alıyor.



Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yendi.



