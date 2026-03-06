06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Serik Spor'un sahibi Tufan Sadygov'a, futboldan men cezası

Serik Spor'un sahibi Azerbaycanlı Tufan Sadygov, Rusya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi.

calendar 06 Mart 2026 12:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Serik Spor'un sahibi Tufan Sadygov'a, futboldan men cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'nin sahibi ve hissedarı Azerbaycanlı Tufan Sadygov, Rusya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi.

Geçtiğimiz günlerde futbolculara alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından transfer tahtası kapatılan 1'inci Lig ekiplerinden Serik Spor Futbol A.Ş.'de bu kez kulübün sahibi ve hissedarı olan Tufan Sadygov'a FIFA'dan men cezası verildi. 1 Temmuz 2025 tarihinde Serik Spor Futbol A.Ş.'nin hisselerini satın alan Azerbaycanlı Tufan Sadygov ile ilgili Rusya Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya resmi başvuru yaptığı belirtildi. Rusya Futbol Federasyonu tarafından Sadygov'un üzerinde etkisi bulunduğu bir spor kulübüyle ilgili sunulan gerekçeler sonrası FIFA Disiplin Kurulu kararıyla dünya genelinde futbol faaliyetlerinden men kararı verildiği öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.