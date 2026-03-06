06 Mart
Beşiktaş, Dolmabahçe'de Galatasaray'a üstün!

Derbide Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, iç sahada son dönemde ezeli rakibine karşı üstünlük sağladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY'A ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı. Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.