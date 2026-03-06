La Liga'da takımlar 'retro forma' ile sahada

La Liga'dan yapılan açıklamada, 10–13 Nisan'da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.



Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.



