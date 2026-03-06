06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de Kante yükseliyor

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden N'Golo Kante, son maçlarda performansını yükseltti.

calendar 06 Mart 2026 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kante yükseliyor
Fenerbahçe'nin devre arasında büyük emek ve zorlukla kadrosuna kattığı N'Golo Kante performansı en çok merak edilen isimdi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmesi için ülke liderlerinin bile devreye girdiği Fransız orta saha, ilk 4 maçta bocalasa da kendine gelmeye başladı.

6.5 olan maç reytingini son 3 karşılaşmada 7.1'e yükselten Fransız yıldız, yükselen bir ritim tutturdu.

Nottingham Forest karşısında play-off turunun en fazla pas arası (14) yapan oyuncusu olan Kante, Antalyaspor sınavında da sahanın en çok sahipsiz top kazananı (8) değeriyle öne çıktı. Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep maçında ise 70 dakika saha kalırken uyumlu ve enerjik futboluyla takımının galibiyetine güç verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
