Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı

Türkiye'nin '4 Büyük'leri ocak ayındaki ara transfer için toplam 98 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.
Geride kalan 1 aylık süreçte yeni oyunculardan en iyi katkıyı Beşiktaş aldı. "Devre arası yapılan transferde başarıyı yakalamak zordur" inanışını yerle bir eden siyahbeyazlıların kaleci hariç 6 yeni oyuncusu, tabelayı 12 kez (8 gol-4 asist) değiştirdi.
Hyeon-gyu Oh'un 4 golle başı çektiği Beşiktaş'ta Murillo 2, Olaitan ve Agbadou 1'er kez fileleri sarstı. Ayrıca Agbadou 2, Oh ve Asllani 1'er asist yaptı.
