05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Sarunas Jasikevicius: "Belki harika bir basketbol oynamadık ama iyiydik"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçı sonrası konuştu.

calendar 05 Mart 2026 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Belki harika bir basketbol oynamadık ama iyiydik'
Basketbol EuroLeague'in 30. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu 88-70 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.

Taraftarların bütün biletleri tükettiğine dikkati çeken Jasikevicius, "Bu harika atmosfer için onlara teşekkür ediyorum. Karşılaşma genelinde savunmada istikrarlı bir performans gösterdik. Monaco tehlikeli bir takım. İlk yarıda rakibe çok fazla faul atışı şansı verdik. Belki harika bir basketbol oynamadık ama iyiydik. Monaco, uzun ve atletik bir takım. Genel olarak iyi bir galibiyetti bizim için." ifadelerini kullandı.

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili de konuşan Jasikevicius, "Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tüm takımı, sağlıklı olup bir arada kullanabildiğimiz dönem olmadı. Kulübü de tebrik etmek istiyorum, bazı uzun soluklu sakatlıklarımız oldu ama doğru hamleleri yapmaya çalıştık. Mükemmel değiliz ama savaşıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

"DURDURULAMAZ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU" 

Monaco karşısında 28 sayı atarak mücadelenin en skorer ismi olan Tucker hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius, "Tucker 2 harika Monaco maçı oynadı. İlk maçta 17 sayı geriden gelmemizde katkısı çok olmuştu. Bugün sahada hareket edebileceği alanlar vardı. Kendisi de böylece durdurulamaz bir performans ortaya koydu." diye konuştu.

Litvanyalı çalıştırıcı, sakatlıktan dönen Silva'yla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Bugün bize çok katkı verdi. Adam değişimi savunmasında çok etkiliydi. 2 aydır hareket etmesini engelleyen bir sakatlığı vardı. En büyük özelliği atletizmi ve enerjisi. Geldikten sonra 3 maçta oynamıştı ama yaşadığı sakatlık kendisini idmanlardan ve maçlardan uzak tuttu. İlk yapması gereken atletizmi ve enerjisine kavuşması. Bu akşam kesinlikle neler yapabileceğine dair bir şeyler gösterdi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
