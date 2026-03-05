Bodrum'da ırkçılık skandalı! Maç durdu, stadyumdan çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK karşılaşmasında futbol sahalarında görmek istenmeyen bir olay yaşandı.
BACUNA'YA IRKÇI TEPKİ! MAÇ KISA SÜRE DURDU
Mücadelenin 38'inci dakikasında bir taraftar, Iğdır FK'nın Curaçaolu oyuncusu Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandı. Bacuna'nın duruma tepki göstermesi üzerine karşılaşma bir süreliğine durduruldu.
TARAFTAR TRİBÜNDEN ÇIKARILDI
Olayın ardından söz konusu taraftar, güvenlik görevlileri tarafından tribünden çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.
Bodrum FK-Iğdır FK karşılaşmasında futbolculara yönelik ırkçı söylemde bulunan bir taraftar, güvenlik ekipleri tarafından stadyumdan çıkarıldı.pic.twitter.com/eoeRYaKQOq
— Sporx (@sporx) March 5, 2026