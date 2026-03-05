05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-036'
05 Mart
Basel-Grasshopper
0-045'
05 Mart
Thun-St. Gallen
0-146'
05 Mart
Lyon-Lens
0-126'
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Bodrum'da ırkçılık skandalı! Maç durdu, stadyumdan çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK - Iğdır FK maçında Leandro Bacuna'ya ırkçı söylemde bulunan bir taraftar stadyumdan çıkarıldı.

calendar 05 Mart 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 23:12
Bodrum'da ırkçılık skandalı! Maç durdu, stadyumdan çıkarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK karşılaşmasında futbol sahalarında görmek istenmeyen bir olay yaşandı.

BACUNA'YA IRKÇI TEPKİ! MAÇ KISA SÜRE DURDU

Mücadelenin 38'inci dakikasında bir taraftar, Iğdır FK'nın Curaçaolu oyuncusu Leandro Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandı. Bacuna'nın duruma tepki göstermesi üzerine karşılaşma bir süreliğine durduruldu.

TARAFTAR TRİBÜNDEN ÇIKARILDI

Olayın ardından söz konusu taraftar, güvenlik görevlileri tarafından tribünden çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.