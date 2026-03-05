Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAYI HAK ETTİLER"
Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis, sarı-lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Bizden daha sağlıklı bir takım. Basketbol dışındaki faktörlerle bizim gibi uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Çok iyi bir kadroları var ve çok iyi bir koç tarafından yönetiliyorlar. Kazanmayı hak ettiler." açıklamasında bulundu.
Vassilis Spanoulis: "Fenerbahçe Beko, kazanmayı hak etti"
Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu.
Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.
