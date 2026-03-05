05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Vassilis Spanoulis: "Fenerbahçe Beko, kazanmayı hak etti"

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu.

calendar 05 Mart 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Vassilis Spanoulis: 'Fenerbahçe Beko, kazanmayı hak etti'
Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

"KAZANMAYI HAK ETTİLER"

Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis, sarı-lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Bizden daha sağlıklı bir takım. Basketbol dışındaki faktörlerle bizim gibi uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Çok iyi bir kadroları var ve çok iyi bir koç tarafından yönetiliyorlar. Kazanmayı hak ettiler." açıklamasında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
