05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-0DA
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0DA
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
0-0DA
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1DA
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
1-145'

TFF'den Fatih Tekke'ye ödül

Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"nün sahibi oldu.

calendar 05 Mart 2026 21:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF'den Fatih Tekke'ye ödül
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tekke'nin 5 Ocak Pazartesi günü Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, futbolun bir oyun olduğunu vurguladığı hatırlatıldı.

Fatih Tekke'nin, konuşmasında sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine işaret eden Tekke, sahadaki rekabetin ötesinde sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü."

Fatih Tekke'ye ödülünü, TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan'ın takdim ettiği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
