Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından son 8 takım belli oldu.



B Grubu'nu 4'te 4 yaparak tamamlayan Samsunspor ile Konyaspor gruptan çıkmayı başardı. Daha iyi averaja sahip olan Samsunspor grubu lider tamamlayarak çeyrek finale seri başı olarak yükseldi. Konyaspor ise en iyi ikinci takım olarak son 8 takım arasına seri başı olarak girdi.



A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray ve C Grubu'nu ilk sırada bitiren Beşiktaş da çeyrek finalde seri başı olacak takımlar arasında yer aldı.



Gruplarını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte Alanyaspor en iyi üçüncüler arasında yer alarak çeyrek finale yükseldi. Gençlerbirliği ise Aliağa FK'yi 3-1 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.



SERİ BAŞI TAKIMLAR



- Beşiktaş



- Galatasaray



- Samsunspor



- Konyaspor



SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR



- Fenerbahçe



- Trabzonspor



- Gençlerbirliği



- Alanyaspor



MUHTEMEL EŞLEŞMELER



GALATASARAY



Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:



* Fenerbahçe



* Trabzonspor



* Gençlerbirliği



FENERBAHÇE





Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:



* Galatasaray



* Samsunspor



* Konyaspor



Fenerbahçe, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.



BEŞİKTAŞ





Beşiktaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:



* Trabzonspor



* Gençlerbirliği



* Alanyaspor



TRABZONSPOR





Trabzonspor'un Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:



* Galatasaray



* Beşiktaş



* Samsunspor



* Konyaspor



Trabzonspor, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.



TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ



Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 3 grup lideri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak.



Eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek ve aynı grupta daha önce karşılaşan takımlar bu turda eşleşemeyecek.



MAÇ TAKVİMİ



Çeyrek finaller: 21-22-23 Nisan



Yarı finaller: 12-13-14 Mayıs (tek maç)



Final: 26 Mayıs (tarafsız sahada)



Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasının oynanacağı stat ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.



