Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından son 8 takım belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından son 8 takım belli oldu. 

B Grubu'nu 4'te 4 yaparak tamamlayan Samsunspor ile Konyaspor gruptan çıkmayı başardı. Daha iyi averaja sahip olan Samsunspor grubu lider tamamlayarak çeyrek finale seri başı olarak yükseldi. Konyaspor ise en iyi ikinci takım olarak son 8 takım arasına seri başı olarak girdi.

A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray ve C Grubu'nu ilk sırada bitiren Beşiktaş da çeyrek finalde seri başı olacak takımlar arasında yer aldı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte Alanyaspor en iyi üçüncüler arasında yer alarak çeyrek finale yükseldi. Gençlerbirliği ise Aliağa FK'yi 3-1 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

- Beşiktaş

- Galatasaray

- Samsunspor

- Konyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor

MUHTEMEL EŞLEŞMELER

GALATASARAY

Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:

* Fenerbahçe

* Trabzonspor

* Gençlerbirliği

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:

* Galatasaray

* Samsunspor

* Konyaspor

Fenerbahçe, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri:

* Trabzonspor

* Gençlerbirliği

* Alanyaspor

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Türkiye Kupası çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri: 

* Galatasaray

* Beşiktaş

* Samsunspor

* Konyaspor

Trabzonspor, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 3 grup lideri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak.

Eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek ve aynı grupta daha önce karşılaşan takımlar bu turda eşleşemeyecek.

MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek finaller: 21-22-23 Nisan

Yarı finaller: 12-13-14 Mayıs (tek maç)

Final: 26 Mayıs (tarafsız sahada)

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasının oynanacağı stat ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
