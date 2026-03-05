Thorsten Fink'ten kupa maçı sonrası Avrupa mesajı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa'ya tekrardan gitmek anlamında en büyük şansımız olabilir." dedi.
Fink, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Alman teknik adam, önceki maçlara göre rotasyona giderek 5 farklı oyuncusuna şans verdiğini söyledi.
Topa daha fazla sahip olan taraf olduklarını ve galibiyeti hakettiklerini dile getiren Fink, "Kaçırdığımız penaltı da vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çaıştık. Oyuncularım istediğimi her geçen gün fazlasıyla yapmaya başladılar. Gol yemeden maçı tamamlamış olmamız da önemli." dedi.
Sonuçtan mutlu olduğunu aktaran Fink, "Türkiye Kupası'nı kazanmak Avrupa'ya tekrardan gitmek anlamında en büyük şansımız olabilir. Ligde ilk 5'e, 4'e girip Avrupa'ya gitmek çok zor olduğu için bu anlamda Türkiye Kupası bizim için büyük bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.
Fink, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldıklarını anımsatarak, "Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz ama favori değiliz. Sürprizlere inanan biriyim. Konferans Ligi'nde belki sürpriz yapacağız. Ligin de geri kalan kısmında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Thorsten Fink, takımının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.
