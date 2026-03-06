Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 30. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Ligde 9 galibiyet, 20 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 yenildi.
Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 22 yenilgiyle 20. ve son basamakta bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi LDLC ASVEL, 103-99 kazandı.
AVRUPA KUPALARINDA 905. MAÇINA ÇIKACAK
Anadolu Efes, LDLC ASVEL mücadelesiyle Avrupa kupalarında 905. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 904 karşılaşmada 503 galibiyet, 401 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 657. maçını yapacak. Geride kalan 656 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 310'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes'in konuğu ASVEL!
Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 30. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları belli oldu
-
9
Kupada Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir!
-
8
Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar
-
7
Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama: 'Madde yok'
-
6
Osayi-Samuel, İngiltere'de taraftarları çıldırttı!
-
5
Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanyol kanalında
-
4
Ömer Faruk Yurtseven'den şaşırtan imza!
-
3
İşte derbinin hakemi
-
2
Samet Akaydin: "F.Bahçe - G.Saray kavgası Türk futbolcuları eziyor"
-
1
Halil Dervişoğlu'ndan Ahmet Çakar'ın olay yorumuna cevap
- 01:03 Anadolu Efes'in konuğu ASVEL!
- 01:00 Igor Tudor, Tottenham birlikteliği maç kazanamıyor!
- 00:41 Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu!
- 00:28 Hakemlerden ceza ve ücretlerin yeniden düzenlenmesi talebi
- 00:02 Galatasaray yarı final umutlarını rövanşa bıraktı!
- 23:41 Sami Uğurlu: "Bizim için önemli olan lig"
- 23:40 Vassilis Spanoulis: "Fenerbahçe Beko, kazanmayı hak etti"
- 23:36 Sarunas Jasikevicius: "Belki harika bir basketbol oynamadık ama iyiydik"
- 23:28 Atila Gerin: "Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maçtı"
- 23:22 İlhan Palut: "Ligde kritik durumdayız"
- 23:20 Thorsten Fink'ten kupa maçı sonrası Avrupa mesajı!
- 23:07 Bodrum'da ırkçılık skandalı! Maç durdu, stadyumdan çıkarıldı
- 22:45 Fenerbahçe Beko, Monaco'yu evinde devirdi!
- 22:44 Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu!
- 22:11 Ergin Ataman: "Avrupa'nın en iyi ikinci takımıyız"
- 21:44 Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi 3 müjde!
- 21:14 TFF'den Fatih Tekke'ye ödül
- 20:28 FIFA'dan Dünya Kupası'na yeni sistem!
- 20:22 Fenerbahçe'de altyapı için yeni görevlendirme
- 20:10 Real Madrid'de, Mbappe krizi!
- 20:03 Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!
- 19:51 Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni kontrat!
- 18:40 Uğur Uçar: " Bu ligde kolay maç yok"
- 18:15 Osayi-Samuel, İngiltere'de taraftarları çıldırttı!
- 18:03 Robert Lewandowski: "Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz"
- 17:33 Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar
- 17:16 Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!
- 17:14 Fizdale: "Knicks, Zion Williamson için tanking planı yapmıştı"
- 17:13 Austin Reaves'e yaz döneminde yoğun ilgi bekleniyor
- 16:55 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk günü tamamlandı
- 16:26 Formula 1'de hangi pilot, ne kadar kazanıyor?
- 16:23 Millilerimiz dünya sıralamasında ki yerini korudu!
- 15:40 Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!
- 15:11 Sergen Yalçın, derbinin 11'ini netleştirdi
- 14:58 Gareth Bale'den sıradışı itiraflar
- 14:44 Sakaryaspor'da Adana öncesi 2 eksik
- 14:30 ABD'li basketbolcusu Burke, vatandaşlık değiştirdi
- 14:25 Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan taraftara çağrı
- 14:19 Hedef: Dünya şampiyonluğu!
- 14:10 1. Lig'de 6-7 Mart'ın hakemleri açıklandı
- 14:06 Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları belli oldu
- 13:46 Göztepe'den Başakşehir'e büyük üstünlük
- 13:41 İşte derbinin hakemi
- 13:27 DeMar DeRozan kariyerinin son dönemine yaklaştığını kabul etti
- 13:26 Clippers'tan John Collins sakatlığıyla ilgili kötü haber
- 13:25 Hornets, Warriors hanedanlığı döneminden beri görülmeyen bir başarıya ulaştı
- 13:23 Giannis, Bucks'ın son mağlubiyetinde sinirlerine hakim olamadı
- 13:22 Kon Knueppel, Michael Jordan'ın çaylak rekoruna ortak oldu
- 13:17 Samet Akaydin: "F.Bahçe - G.Saray kavgası Türk futbolcuları eziyor"
- 12:59 Damla Köse'ye yakışır bir karşılama töreni
- 12:50 Karateci çift, birlikte sporcu yetiştiriyor
- 12:45 Hüseyin Engin gözünü zirveye dikti
- 12:38 Emiliana Gomez: "Meksika'ya değil ABD'ye bakın!"
- 12:32 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 21 isim bir ilki yaşayacak
- 12:27 Derbide gözler Ersin ve Uğurcan'ın üzerinde
- 12:25 Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"
- 12:16 İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
- 12:13 Beşiktaş'ta büyük değişim: Yoğun bakımdan odaya!
- 12:09 Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Galatasaray serisi!
- 12:05 Anadolu Efes'in EuroLeague'deki konuğu LDLC Asvel
Real Madrid'de, Mbappe krizi!
Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni kontrat!
Robert Lewandowski: "Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz"
Gareth Bale'den sıradışı itiraflar
Vitor Pereira, Guardiola ve M. City'nin canını yaktı!
Arsenal'e 3 puan için tek gol yetti
Olympiacos, De Vrij'in peşinde
Arda Turan iddiası: Geri dönüyor!
Harry Maguire'ye ertelenmiş hapis cezası!
Aleksandar Pavlovic: "Ömür boyu Bayern'de oynamak isterim"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13