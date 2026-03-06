05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Igor Tudor, Tottenham birlikteliği maç kazanamıyor!

Premier Lig'inde 29. hafta maçında Tottenham evinde Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.

calendar 06 Mart 2026 01:00
Igor Tudor, Tottenham birlikteliği maç kazanamıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'inde 29. hafta maçında Tottenham, evinde Crystal Palace'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede Crystal Palace, rakibini 3-1 mağlup etti.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan, 45+1. dakikada Jorgen Larsen ve 45+7. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 34. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Ev sahibi ekipte Mickey van de Ven, 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tottenham'ın başında 3. maçına çıkan Igor Tudor, çıktığı tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 38'e yükselterek 13. sıraya çıktı. Tottenham ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

30. haftada Tottenham deplasmanda Liverpool ile, Crystal Palace ise sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.