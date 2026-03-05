05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Sami Uğurlu: "Bizim için önemli olan lig"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında sahasında Samsunspor'a 2-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Mart 2026 23:41
Sami Uğurlu: 'Bizim için önemli olan lig'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında sahasında Samsunspor'a 2-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Önemli olan bizim için lig. İç sahada aldığımız puanları umarım deplasmanda da almaya devam ederiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, bu maçta, süre bulamayan oyunculara fırsat tanıdığını ifade etti. Genç oyunculara da bu maçta şans verdiğini aktaran Uğurlu, "Genel anlamda iyi bir mücadele verdik. Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum. Bu maçlar oynamayan oyuncular için bir fırsat. O da değerlendirilecek konulardan bir tanesi." diye konuştu.

Sami Uğurlu, iyi performans aldıkları futbolcular olduğu kadar beklentilerinin altında kalan oyuncuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.