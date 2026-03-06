Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu!

Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Sloven kulübü ACH Volley'e 3-2 yenildi.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı, 25-17, 21-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük setlerle ev sahibi ekip kazandı.
Yarı finale yükselecek takım, 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
