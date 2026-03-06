05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu!

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu ACH Volley'e 3-2 yenildi. Rövanş karşılaşması 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

calendar 06 Mart 2026 00:41
Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu!
Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Sloven kulübü ACH Volley'e 3-2 yenildi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı, 25-17, 21-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük setlerle ev sahibi ekip kazandı.

Yarı finale yükselecek takım, 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
