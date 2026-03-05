Atila Gerin: 'Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maçtı'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, süre alamayan oyuncuları görebildikleri faydalı bir maç oynadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Bizim için fırsat maçıydı. Çok küçük bir iddia vardı ama Gençlerbirliği kazanınca o iddia da ortadan kalktı. Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maç oldu. Konyaspor'a ileriki turlarda başarılar diliyorum." dedi.



Bu karşılaşmada süre alamayan futbolcuları oynattıklarını hatırlatan Gerin, şunları söyledi:



"Lucas'ın dönmesi bizim için çok değerliydi. Kaptanımız 4 ay sonra ilk maçına çıktı. Süre alamayan oyuncuların, gençlerin süre alması bizim için çok kıymetliydi. Çocuklar oyun planımıza uymak için çabalıyorlar. Bundan sonraki süreçte ligin sonuna kadar faydalanabileceğimiz oyuncularımızı gördük. Bizim için faydalı bir maçtı, oyuna bu tarafından bakıyoruz."



