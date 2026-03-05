05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-036'
05 Mart
Basel-Grasshopper
0-045'
05 Mart
Thun-St. Gallen
0-146'
05 Mart
Lyon-Lens
0-126'
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

Atila Gerin: "Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maçtı"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Mart 2026 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 23:30
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, süre alamayan oyuncuları görebildikleri faydalı bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Bizim için fırsat maçıydı. Çok küçük bir iddia vardı ama Gençlerbirliği kazanınca o iddia da ortadan kalktı. Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maç oldu. Konyaspor'a ileriki turlarda başarılar diliyorum." dedi.

Bu karşılaşmada süre alamayan futbolcuları oynattıklarını hatırlatan Gerin, şunları söyledi:

"Lucas'ın dönmesi bizim için çok değerliydi. Kaptanımız 4 ay sonra ilk maçına çıktı. Süre alamayan oyuncuların, gençlerin süre alması bizim için çok kıymetliydi. Çocuklar oyun planımıza uymak için çabalıyorlar. Bundan sonraki süreçte ligin sonuna kadar faydalanabileceğimiz oyuncularımızı gördük. Bizim için faydalı bir maçtı, oyuna bu tarafından bakıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
