Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, ultrAslan'ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı.



Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Özbek ve Buruk, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"



Dursun Özbek, taraftarlara hitabında şu ifadeleri kullandı:



"Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."



"SÖZÜMÜZ SÖZ, HİÇ MERAK ETMEYİN"



Teknik direktör Okan Buruk ise taraftarlara güven aşılayan bir mesaj verdi:



"Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız."













