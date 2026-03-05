05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-0DA
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0DA
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
0-0DA
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1DA
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
1-145'

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, ultrAslan'ın iftarında Galatasaray taraftarlarına "Şampiyonluk için söz veriyoruz" mesajı verdi.

calendar 05 Mart 2026 20:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, ultrAslan'ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı. 

Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Özbek ve Buruk, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Dursun Özbek, taraftarlara hitabında şu ifadeleri kullandı: 

"Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."

"SÖZÜMÜZ SÖZ, HİÇ MERAK ETMEYİN"

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftarlara güven aşılayan bir mesaj verdi:

"Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız."




 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.