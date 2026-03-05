Basketbol EuroLeague'de 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini ağırlıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP
FENERBAHÇE BEKO: 41
MONACO: 34
(2.PERİYOT)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!
CANLI: Fenerbahçe Beko - Monaco
Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini konuk ediyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Basketbol EuroLeague'de 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini ağırlıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, mağazacılıkta rekora koşuyor
-
9
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için açıklama!
-
8
İşte derbinin hakemi
-
7
Ömer Faruk Yurtseven'den şaşırtan imza!
-
6
Suudiler'in Onuachu aşkı; tam 4 katı teklif!
-
5
Samet Akaydin: "F.Bahçe - G.Saray kavgası Türk futbolcuları eziyor"
-
4
Galatasaray'a 2 müjde; derbiye tam kadro
-
3
Kupada Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir!
-
2
Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama: 'Madde yok'
-
1
Halil Dervişoğlu'ndan Ahmet Çakar'ın olay yorumuna cevap
- 21:14 TFF'den Fatih Tekke'ye ödül
- 20:38 CANLI: Fenerbahçe Beko - Monaco
- 20:28 FIFA'dan Dünya Kupası'na yeni sistem!
- 20:22 Fenerbahçe'de altyapı için yeni görevlendirme
- 20:10 Real Madrid'de, Mbappe krizi!
- 20:03 Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü!
- 19:51 Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni kontrat!
- 18:40 Uğur Uçar: " Bu ligde kolay maç yok"
- 18:15 Osayi-Samuel, İngiltere'de taraftarları çıldırttı!
- 18:03 Robert Lewandowski: "Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz"
- 17:33 Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar
- 17:16 Kupa Voley'de yarı final maçlarının tarihleri belli oldu!
- 17:14 Fizdale: "Knicks, Zion Williamson için tanking planı yapmıştı"
- 17:13 Austin Reaves'e yaz döneminde yoğun ilgi bekleniyor
- 16:55 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk günü tamamlandı
- 16:26 Formula 1'de hangi pilot, ne kadar kazanıyor?
- 16:23 Millilerimiz dünya sıralamasında ki yerini korudu!
- 15:40 Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!
- 15:11 Sergen Yalçın, derbinin 11'ini netleştirdi
- 14:58 Gareth Bale'den sıradışı itiraflar
- 14:44 Sakaryaspor'da Adana öncesi 2 eksik
- 14:30 ABD'li basketbolcusu Burke, vatandaşlık değiştirdi
- 14:25 Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan taraftara çağrı
- 14:19 Hedef: Dünya şampiyonluğu!
- 14:10 1. Lig'de 6-7 Mart'ın hakemleri açıklandı
- 14:06 Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları belli oldu
- 13:46 Göztepe'den Başakşehir'e büyük üstünlük
- 13:41 İşte derbinin hakemi
- 13:27 DeMar DeRozan kariyerinin son dönemine yaklaştığını kabul etti
- 13:26 Clippers'tan John Collins sakatlığıyla ilgili kötü haber
- 13:25 Hornets, Warriors hanedanlığı döneminden beri görülmeyen bir başarıya ulaştı
- 13:23 Giannis, Bucks'ın son mağlubiyetinde sinirlerine hakim olamadı
- 13:22 Kon Knueppel, Michael Jordan'ın çaylak rekoruna ortak oldu
- 13:17 Samet Akaydin: "F.Bahçe - G.Saray kavgası Türk futbolcuları eziyor"
- 12:59 Damla Köse'ye yakışır bir karşılama töreni
- 12:50 Karateci çift, birlikte sporcu yetiştiriyor
- 12:45 Hüseyin Engin gözünü zirveye dikti
- 12:38 Emiliana Gomez: "Meksika'ya değil ABD'ye bakın!"
- 12:32 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 21 isim bir ilki yaşayacak
- 12:27 Derbide gözler Ersin ve Uğurcan'ın üzerinde
- 12:25 Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"
- 12:16 İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
- 12:13 Beşiktaş'ta büyük değişim: Yoğun bakımdan odaya!
- 12:09 Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Galatasaray serisi!
- 12:05 Anadolu Efes'in EuroLeague'deki konuğu LDLC Asvel
- 11:56 Trendyol 1. Ligde 29. hafta başlıyor!
- 11:51 Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı
- 11:48 Trabzonspor'un golcü sezonu
- 11:45 Filistin'de hayatını kaybeden sporcuların sayısı 1000'i geçti
- 11:45 Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanyol kanalında
- 11:41 ABB FOMGET'te başkanlığa Ahmet Güven seçildi
- 11:36 Kadın Millilerimizin Dünya kupası eleme kadrosu açıklandı
- 11:35 Galatasaray'ın yeni lideri İlkay Gündoğan
- 11:33 Chibuike Nwaiwu: "Onuachu, Trabzonspor'a çağırdı"
- 11:24 Zeynep Sönmez Hindistan'da Indian Wells'te ilk turu geçti
- 11:24 Okan Buruk'un derbide en büyük kozu golcüleri!
- 11:06 Okan Buruk, gözünü tarihi rekora dikti!
- 11:04 Wilfried Ndidi, sahanın her yerinde!
- 10:57 Galatasaray'da herkes atıyor attırıyor
- 10:57 Agbadou, yine duvar ördü
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid'de, Mbappe krizi!
Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni kontrat!
Robert Lewandowski: "Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz"
Gareth Bale'den sıradışı itiraflar
Vitor Pereira, Guardiola ve M. City'nin canını yaktı!
Arsenal'e 3 puan için tek gol yetti
Olympiacos, De Vrij'in peşinde
Arda Turan iddiası: Geri dönüyor!
Harry Maguire'ye ertelenmiş hapis cezası!
Aleksandar Pavlovic: "Ömür boyu Bayern'de oynamak isterim"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13