05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-0DA
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0DA
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
0-0DA
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1DA
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
1-143'

Real Madrid'de, Mbappe krizi!

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, doktorlara güvenmeyip Fransa'da tedaviye gidince kulüp ile arası gerildi.

calendar 05 Mart 2026 20:10
Real Madrid'de, Mbappe krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Dizindeki sorun nedeniyle bir süredir tedavi gören Kylian Mbappé ile kulüp yönetimi arasındaki gerilim, profesyonel ilişkiyi zedeleyecek seviyeye ulaştı.

Cadena SER'in paylaştığı son bilgilere göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sadece sakatlığın süresiyle sınırlı kalmayıp, karşılıklı bir güven bunalımına dönüştü. İspanyol ekibi, oyuncunun tavırlarından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor.

SAĞLIK EKİBİ VE OYUNCU ARASINDA GÜVEN SORUNU

Real Madrid sağlık ekibi, Mbappe'nin dizindeki problemin söylendiği kadar ciddi olmadığını ve Fransız yıldızın önümüzdeki hafta sahalara dönebileceğini düşünüyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun bu değerlendirmeye ikna olmadığı ve kulübün sağlık ekibine güvenmediği belirtiliyor.

Tedavi sürecini kendi kontrolünde yürütmek isteyen Mbappe'nin, İspanya'dan ayrılarak ülkesi Fransa'ya gitmesi yönetim cephesinde gerilimi artırdı.

Kulüp yönetiminin, özellikle sakatlığın boyutuna ilişkin yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle oyuncuya olan güveninin sarsıldığı ve kısa süre içinde bazı yaptırımların gündeme gelebileceği konuşuluyor.

SAHADA YILDIZ, SAHA DIŞINDA KRİZ

Yaşanan bu gelişmeler, Mbappe'nin sahadaki etkileyici performansının ortasında gündeme geldi. 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan yıldız golcü, 38 gol ve 6 asistle toplamda 44 gole doğrudan katkı sağladı.

Buna rağmen kulüp yönetimi, saha dışındaki bu belirsizliğin takım disiplinini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor. Oyuncu cephesi sakatlığın daha uzun süreceğini savunurken, Madrid yönetiminin bu "itaatsizlik" olarak değerlendirilen duruma nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.