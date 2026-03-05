Real Madrid'de, Mbappe krizi!

İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Dizindeki sorun nedeniyle bir süredir tedavi gören Kylian Mbappé ile kulüp yönetimi arasındaki gerilim, profesyonel ilişkiyi zedeleyecek seviyeye ulaştı.



Cadena SER'in paylaştığı son bilgilere göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sadece sakatlığın süresiyle sınırlı kalmayıp, karşılıklı bir güven bunalımına dönüştü. İspanyol ekibi, oyuncunun tavırlarından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor.



SAĞLIK EKİBİ VE OYUNCU ARASINDA GÜVEN SORUNU



Real Madrid sağlık ekibi, Mbappe'nin dizindeki problemin söylendiği kadar ciddi olmadığını ve Fransız yıldızın önümüzdeki hafta sahalara dönebileceğini düşünüyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun bu değerlendirmeye ikna olmadığı ve kulübün sağlık ekibine güvenmediği belirtiliyor.



Tedavi sürecini kendi kontrolünde yürütmek isteyen Mbappe'nin, İspanya'dan ayrılarak ülkesi Fransa'ya gitmesi yönetim cephesinde gerilimi artırdı.



Kulüp yönetiminin, özellikle sakatlığın boyutuna ilişkin yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle oyuncuya olan güveninin sarsıldığı ve kısa süre içinde bazı yaptırımların gündeme gelebileceği konuşuluyor.



SAHADA YILDIZ, SAHA DIŞINDA KRİZ



Yaşanan bu gelişmeler, Mbappe'nin sahadaki etkileyici performansının ortasında gündeme geldi. 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan yıldız golcü, 38 gol ve 6 asistle toplamda 44 gole doğrudan katkı sağladı.



Buna rağmen kulüp yönetimi, saha dışındaki bu belirsizliğin takım disiplinini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor. Oyuncu cephesi sakatlığın daha uzun süreceğini savunurken, Madrid yönetiminin bu "itaatsizlik" olarak değerlendirilen duruma nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.



