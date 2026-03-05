Manchester United'da Bruno Fernandes'e yeni kontrat!

Manchester United'ın, takım kaptanı Bruno Fernandes'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.



İngiliz basınından Mirror'un haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, Portekizli yıldız için haftalık 400 bin sterlin değerinde bir kontrat hazırlıyor.



Haberde, Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili kararın ise Manchester United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamayacağına bağlı olabileceği ifade edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester United formasıyla 28 maça çıkan Portekizli yıldız, 7 gol 15 asistlik performans sergiledi.



