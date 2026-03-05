İlhan Palut: 'Ligde kritik durumdayız'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Galibiyetin bizi seri başı olarak çeyrek finale çıkaracağını biliyorduk. Seri başı olmak çeyrek final maçını içeride oynamak adına önemli. Bugün iki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Bunun iki sebebi vardı. Lig maçımızın yakın bir fikstüre sıkıştırılması nedeniyle bazı oyuncularımızı korumak ve bugüne kadar resmi maçlarda görme fırsatı bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Takımının savunma performansından memnun olduğunu vurgulayan Palut, şunları söyledi:



"Defansif olarak memnunum. Net pozisyon vermeden, gol yemeden maçı tamamladık. Ofansta girdiğimiz pozisyonları daha dikkatli değerlendirebilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde kritik durumdayız. Yarın itibariyle hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."



