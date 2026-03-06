05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
0-2
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
0-0
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
1-3
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
0-1
05 Mart
Tottenham-C.Palace
1-3
05 Mart
Basel-Grasshopper
1-0
05 Mart
Thun-St. Gallen
2-2
05 Mart
Lyon-Lens
6-7
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
5-2

calendar 06 Mart 2026 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray yarı final umutlarını rövanşa bıraktı!
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu.

Rövanş karşılaşması, 11 Mart Çarşamba günü Belçika'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zdenek Grabovsky (Çekya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Tatarov, Can Koç)

Greenyard Maaseik: Finoli, Perin, Fafchamps, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Von Sydow, De Vleeschhauwer)

Setler: 23-25, 26-24, 23-25, 25-23, 11-15

Süre: 148 dakika (31, 33, 31, 33, 20)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
