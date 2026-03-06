06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

İşte Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı

4'te 4 ile Galatasaray maçına çıkacak Beşiktaş'ta analizler hazırlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini hücum presiyle durdurup gol silahları ile rakibini mat etmek istiyor.

calendar 06 Mart 2026 08:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tüm planları istediği gibi gitti ve sonunda Galatasaray derbisi geldi çattı.

DERBİYE MORALLİ GELİYOR

Siyah-beyazlılar, üst üste 3 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve derbiye moralli girdi. Başakşehir maçıyla başlayan süreçte teknik heyetin tüm arzusu Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşanmamasıydı.

Beşiktaş'ın, kadrosuna kattığı Oh, Murillo, Olaitan, Agbadou ve Asllani'nin verdiği tabela katkıları dışında tesislerdeki ortama da ciddi pozitif etkileri olduğu düşünülüyor.

Beşiktaş, son 4 maçta tam 12 gol atarken sadece 3 gol yenmesi de takımdaki değişimin en önemli göstergesi oldu. Hem savunmayı toparlayan hem de adeta hücuma kalkan siyah-beyazlılarda gole katkı veren oyuncu sayısı da arttı. Son 4 karşılaşmadaki galibiyet periyodunda, 9 oyuncu gol sevinci yaşadı, başı 3 golle Oh çekti, onu Murillo takip etti. Asist yapan futbolcu sayısı ise 6 oldu. Burada ise öne çıkan isimler 2'şer asistle Orkun ve Rashica...

GALATASARAY İÇİN PLAN

Teknik direktör Sergen Yalçın, kurmayları ile birlikte Galatasaray'ı dikkatle analiz ederken deneyimli çalıştırıcı, takımdan kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmelerini ve maçın hakimi olarak baskı altına almak istediği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
