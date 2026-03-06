İşte Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tüm planları istediği gibi gitti ve sonunda Galatasaray derbisi geldi çattı.
DERBİYE MORALLİ GELİYOR
Siyah-beyazlılar, üst üste 3 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve derbiye moralli girdi. Başakşehir maçıyla başlayan süreçte teknik heyetin tüm arzusu Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşanmamasıydı.
Beşiktaş'ın, kadrosuna kattığı Oh, Murillo, Olaitan, Agbadou ve Asllani'nin verdiği tabela katkıları dışında tesislerdeki ortama da ciddi pozitif etkileri olduğu düşünülüyor.
Beşiktaş, son 4 maçta tam 12 gol atarken sadece 3 gol yenmesi de takımdaki değişimin en önemli göstergesi oldu. Hem savunmayı toparlayan hem de adeta hücuma kalkan siyah-beyazlılarda gole katkı veren oyuncu sayısı da arttı. Son 4 karşılaşmadaki galibiyet periyodunda, 9 oyuncu gol sevinci yaşadı, başı 3 golle Oh çekti, onu Murillo takip etti. Asist yapan futbolcu sayısı ise 6 oldu. Burada ise öne çıkan isimler 2'şer asistle Orkun ve Rashica...
GALATASARAY İÇİN PLAN
Teknik direktör Sergen Yalçın, kurmayları ile birlikte Galatasaray'ı dikkatle analiz ederken deneyimli çalıştırıcı, takımdan kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmelerini ve maçın hakimi olarak baskı altına almak istediği belirtildi.
