Sidiki Cherif'in formu Domenico Tedesco'nun elini güçlendirdi!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif, transferinin ardından gelen eleştirilerine sahada yanıt verdi. Antalyaspor maçından sonra Gaziantep F.K karşısında da gol atan genç oyuncu, form yakaladığını gösterdi.

Fenerbahçe'ye ara transferde gelen, ancak özellikle ilk 11'de başladığı Nottingham Forest maçındaki performansıyla 'Takımın 1. golcüsü olamaz' eleştirilerine maruz kalan 19 yaşındaki santrfor buna en güzel cevabı sahadaki performansıyla verdi.

Süper Lig'deki Antalyaspor maçında rakip kaleye 3 isabetli şut gönderen ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü ağlara yollayan Cherif, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanarak ön plana çıkmayı başarmıştı. İyi performansının mükafatını, Gaziantep maçında da ilk 11'de sahaya çıkarak alan 19 yaşındaki futbolcu önceki günkü mücadelede de gol atarak uyum sorununu tamamen geride bıraktığını ve form tutmaya başladığını herkese gösterdi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve ekibinin de Sidiki Cherif ile özel olarak ilgilendiği ve her fırsatta ona eksiklerini, geliştirmesi gereken yönlerini söylediği söyledi ortaya çıktı.

İtalyan çalıştırıcı daha önceki konuşmalarında genç golcüye ayrı bir parantez açarken, "Onu takıma Fenerbahçe kazandırdığımız için mutlu olmalıyız. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk gösteriyor. Gelecekte bu kulübe önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Domenico Tedesco'nun, Cherif'in son maçlardaki performansından memnun olduğu ve Samsunspor ile pazar günü oynanacak zorlu mücadelede de ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

