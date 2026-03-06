06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'nin zirve planı!

Fenerbahçe, 10 günde Samsun, Karagümrük ve Gaziantep'le karşılaşacak. Galatasaray ise Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına çıkacak; liderin Göztepe maçı ertelendi. Fenerbahçe tüm maçları kazanır, Galatasaray puan kaybederse, Ramazan Bayramı'na lider girecek.

calendar 06 Mart 2026 09:47
Haber: Fotomaç
Fenerbahçe'nin zirve planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılarak taraftarlarını üzen ve zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe'nin ayağına liderlik için yeni bir fırsat daha geldi.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdırarak moral bulan sarı-lacivertliler, Ramazan Bayramı'na kadar olan kritik süreçte 3 kritik maça çıkacak. Fenerbahçe, 10 gün içinde Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'yla karşılaşacak.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİK

Lider Galatasaray ise aynı dönemde Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı ise Liverpool mücadelesinden dolayı ertelendi. Yani Galatasaray, Ramazan Bayramı'na 1 maçı eksik girecek. Eğer Fenerbahçe, 10 gün içindeki bu üç maçı kazanır, Galatasaray da Beşiktaş veya Başakşehir'den birine takılırsa sarı-lacivertliler, 27'nci haftayı lider kapatacak. Teknik heyet ve futbolcular, zirve için kenetlendi ve liderlik için yemin etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.