Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi.



James, efsane pivot Kareem Abdul-Jabbar'a ait olan tüm zamanların en fazla saha içi isabet (field goal) rekorunu geride bırakarak NBA tarihinin zirvesine yerleşti.



Denver Nuggets karşılaşmasına çıkmadan önce Abdul-Jabbar'ın 15.837 saha içi isabetlik rekorunu geçebilmek için yalnızca üç isabete ihtiyaç duyan James, beklenen kilometre taşına oldukça hızlı ulaştı.



Maçın ilk çeyreğinde, bitime 6 dakika 36 saniye kala Luka Doncic ile oynanan bir alley-oop organizasyonu sonrasında James, Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu yakalamayı başardı. Lakers yıldızı, tarihi anı ise ilk çeyreğin bitimine 11.8 saniye kala kaydettiği sayıyla yaşadı. Zeke Nnaji'nin üzerinden attığı post-up sonrası fadeaway jumper ile sayı bulan James, böylece NBA tarihinin en fazla saha içi isabet bulan oyuncusu unvanını resmen ele geçirdi.



Aslında James, bu rekoru daha önce kırma şansını yakalamıştı. Lakers'ın geçtiğimiz Salı günü New Orleans Pelicans karşısında aldığı iç saha galibiyetinde, rekoru kırmak için 11 isabete ihtiyaç duyan James yalnızca sekiz saha içi isabet bulabilmiş ve tarihi an bir sonraki maça kalmıştı.



LeBron James'in Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakması, iki efsane arasında bir başka rekor değişimi anlamına geliyor. James, daha önce de 2023 yılında Abdul-Jabbar'ın tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu rekorunu kırarak NBA tarihinin en skorer oyuncusu olmuştu.



Ayrıca LeBron James, NBA tarihinde 40.000 kariyer sayısına ulaşan ilk ve tek oyuncu konumunda bulunuyor.



James'in kariyer istatistikleri yalnızca sayı ve saha içi isabetlerle sınırlı değil. Lakers yıldızı aynı zamanda NBA tarihinde:



En fazla süre alan oyuncu



En fazla All-Star seçilen oyuncu



En fazla All-NBA takımına seçilen oyuncu



unvanlarını da elinde bulunduruyor.



41 yaşındaki süper yıldızın bir başka önemli hedefi ise Robert Parish'e ait olan 1.611 normal sezon maçı rekoru. James, mevcut kariyer gidişatıyla bu rekoru da geçmeye oldukça yakın görünüyor.



NBA'de 23. sezonunu geçiren James, yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürüyor. Tecrübeli yıldız, bu sezon oynadığı 43 maçta ortalama 21.6 sayı, 7.0 asist ve 5.7 ribaund üreterek Lakers'ın en önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.



Gecenin diğer sonuçları:



Orlando Magic 115 – 114 Dallas Mavericks



Utah Jazz 122 – 112 Washington Wizards



Miami Heat 126 – 110 Brooklyn Nets



Golden State Warriors 115 – 113 Houston Rockets



Minnesota Timberwolves 115 – 107 Toronto Raptors



San Antonio Spurs 121 – 106 Detroit Pistons



Chicago Bulls 105 – 103 Phoenix Suns



New Orleans Pelicans 133 – 123 Sacramento Kings



