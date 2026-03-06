06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Gedson Fernandes için Beşiktaş yanıtı!

Spartak Moskova cephesi, Gedson Fernandes için çıkan Beşiktaş haberlerini yalanladı.

06 Mart 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gedson Fernandes için Beşiktaş yanıtı!






Beşiktaş'ın, geçtiğimiz yaz yaklaşık 20.8 milyon euro bonservis bedeli ve 7.3 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'in Rusya'ya uyum sağlayamadığı ve mutsuz olduğu öne sürüldü.

RUSYA'DAN YANIT

Siyah beyazlıların, Portekizli orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ve Gedson'un da bu olasılığa sıcak baktığı iddia edilirken, Spartak Moskova cephesinden bu söylentilere yanıt geldi.

"GEDSON İLE HER ŞEY YOLUNDA"

Spartak Moskova Genel Direktörü Sergey Nekrasov, Rus basınından Match TV yorumcusu Georgy Cherdantsev'e Gedson Fernandes ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

Cherdantsev, Nekrasov ile görüştüğünü belirterek "Kendisi bu söylentileri tamamen saçmalık ve spekülasyon olarak nitelendirdi. Gedson'un daha önce oldukça içine kapanık olmasına rağmen, devre arası kampında moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Spartak genel direktörüne göre, bu adamla her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

SPARTAK PERFORMANSI

Spartak ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
