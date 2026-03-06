Orkun Kökçü'den 'Bırakın şunları' tepkisi

Beşiktaş'ın takımın Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek final vizesi aldığı karşılaşmanın ardından oyuncular arasında gerilim yaşandı.
ORKUN KÖKÇÜ ENGELLEDİ
Karadeniz ekibinin oyuncuları Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile Beşiktaşlı futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Saha içinde yaşanan sözlü gerilim, kameralara yansırken, tartışmanın büyümesini Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü engelledi.
"BIRAKIN ŞUNLARI"
25 yaşındaki milli yıldız "Bırakın şunları" diyerek takım arkadaşlarını yatıştırdı.
DERBİ İÇİN MESAJ
Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi siyahbeyazlı oyuncunun bu olgun tavrı, Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı.
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü 4-1'lik maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem siyah-beyazlı camiayı kenetledi hem de Galatasaray maçı öncesi derbi ateşini yaktı. 25 yaşındaki yıldızın "Hafta sonu görüşmek üzere" şeklindeki paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
