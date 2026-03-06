06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Orkun Kökçü'den "Bırakın şunları" tepkisi

Kupadaki Beşiktaş - Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Rizesporlu Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile Beşiktaşlı oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Kaptan Orkun Kökçü, "Bırakın şunları" diyerek takım arkadaşlarını sakinleştirdi.

calendar 06 Mart 2026 10:58 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 10:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'den 'Bırakın şunları' tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın takımın Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek final vizesi aldığı karşılaşmanın ardından oyuncular arasında gerilim yaşandı.

ORKUN KÖKÇÜ ENGELLEDİ

Karadeniz ekibinin oyuncuları Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile Beşiktaşlı futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Saha içinde yaşanan sözlü gerilim, kameralara yansırken, tartışmanın büyümesini Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü engelledi.

"BIRAKIN ŞUNLARI"

25 yaşındaki milli yıldız "Bırakın şunları" diyerek takım arkadaşlarını yatıştırdı.

DERBİ İÇİN MESAJ

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi siyahbeyazlı oyuncunun bu olgun tavrı, Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü 4-1'lik maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem siyah-beyazlı camiayı kenetledi hem de Galatasaray maçı öncesi derbi ateşini yaktı. 25 yaşındaki yıldızın "Hafta sonu görüşmek üzere" şeklindeki paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.