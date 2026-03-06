06 Mart
Beşiktaş'ta transferler tam isabet!

Beşiktaş, devre arası transferlerinde tam isabet sağladı.

06 Mart 2026 10:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transferler tam isabet!
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş, 7 oyuncuyla yollarını ayırırken, kadrosunu 7 futbolcu ile takviye etti.

Yeni transferler takıma umulandan kısa zamanda adapte olurken, siyah-beyazlıların yeniden kanatlanmasında başrolü oynadılar. Beşiktaş yeni transferlerin forma giydiği 5 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 4 resmi maçında sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor ve kupada da Çaykur Rizespor'u yenerek gövde gösterisi yaptı.

TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI

Hyeon-Gyu Oh 4 gol, 1 asist; Emmanuel Agbadou 1 gol, 2 asist; Amir Murillo 2 gol; Junior Olaitan 1 gol ve Kristjan Asllani 1 asistlik performans sergiledi. Takıma kış döneminde katılan 5 yıldız, toplam 12 gole katkıda bulunarak siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TRİBÜNLE BARIŞTI

Transfer döneminde protesto edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başarılı saha sonuçları ve yenilerin kısa zamanda katkı vermesinin ardından siyah-beyazlı tribünlerle yeniden barıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
