Çorum FK, evinde Hatayspor'u ağırlıyor

Arca Çorum FK, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 7 Mart Cumartesi günü evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Pedrinho, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 50 puan toplayan Çorum FK, 4'üncü sırada yer alıyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Pedrinho, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 50 puan toplayan Çorum FK, 4'üncü sırada yer alıyor.