06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Osimhen'den derbiye özel hazırlık

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.

calendar 06 Mart 2026 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen'den derbiye özel hazırlık
Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Galatasaray'a imza atan Osimhen, kendisi için harcanan her kuruşun hakkını veriyor.

Sahada yaptığı skor katkısı dışında mücadelesi ve ruhu ile de taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.

Hafta içerisinde Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilerek derbiye saklanan Nijeryalı kendisini iyi hissediyor. Şampiyonluk yolunda bu mücadelenin önemini bilen Osimhen yine takımının en büyük kozu olacak.

Bugüne kadar parçalı forma altında Beşiktaş ile 3 kez rakip olan yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
