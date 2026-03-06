Osimhen'den derbiye özel hazırlık

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Galatasaray'a imza atan Osimhen, kendisi için harcanan her kuruşun hakkını veriyor.
Sahada yaptığı skor katkısı dışında mücadelesi ve ruhu ile de taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.
Hafta içerisinde Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilerek derbiye saklanan Nijeryalı kendisini iyi hissediyor. Şampiyonluk yolunda bu mücadelenin önemini bilen Osimhen yine takımının en büyük kozu olacak.
Bugüne kadar parçalı forma altında Beşiktaş ile 3 kez rakip olan yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.
