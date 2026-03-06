06 Mart
Ernest Muçi'den geleceği için mesaj

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı ve performansıyla dikkat çeken Ernest Muçi, geleceği için mesaj verdi.

Beşiktaş'ta çıktığı 61 maçta 11 gol, 3 asist üreten Ernest Muçi, Trabzonspor'da ise çok daha etkili bir performans ortaya koydu.

TRABZONSPOR'DA YENİ SAYFA

Bordomavililerde 26 karşılaşmada 13 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde adeta yeni bir sayfa açtı.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Satın alma opsiyonlu kiralık olan Arnavut futbolcu, Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor.

Muçi'nin, "İyi ki Trabzonspor'a gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
