Ernest Muçi'den geleceği için mesaj

Beşiktaş'ta çıktığı 61 maçta 11 gol, 3 asist üreten Ernest Muçi, Trabzonspor'da ise çok daha etkili bir performans ortaya koydu.
TRABZONSPOR'DA YENİ SAYFA
Bordomavililerde 26 karşılaşmada 13 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde adeta yeni bir sayfa açtı.
GELECEĞİ İÇİN MESAJ
Satın alma opsiyonlu kiralık olan Arnavut futbolcu, Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor.
Muçi'nin, "İyi ki Trabzonspor'a gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
TRABZONSPOR'DA YENİ SAYFA
Bordomavililerde 26 karşılaşmada 13 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde adeta yeni bir sayfa açtı.
GELECEĞİ İÇİN MESAJ
Satın alma opsiyonlu kiralık olan Arnavut futbolcu, Trabzonspor'da devam etmeye sıcak bakıyor.
Muçi'nin, "İyi ki Trabzonspor'a gelmişim. Burada futbol oynamak çok keyifli. Kendimi daha iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.