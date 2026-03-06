06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe üçlü sistemle devam edecek

Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından üçlü savunmaya döndü. Sarı-lacivertliler, Skriniar iyileşene kadar bu sistemle devam etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe üçlü sistemle devam edecek
Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar Domenico Tedesco'yu zorlasa da, İtalyan bahanelere sığınmadı. Çözüm bulan bir karakter olan İtalyan, aynı anda üç stoperi sakatlanınca üçlü savunmaya dönmekte tereddüt etmedi ve takım da bu sisteme çabuk adapte oldu. "Biz esnek bir takımız" diyen Tedesco'nun sözleri sahaya yansırken, son üç maçta üçlü savunmayla oynayan sarı lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Antalya deplasmanındaki kayba takılmak yerine, Nottingham ve Gaziantep galibiyetlerine odaklanan Tedesco'nun takımını bu sistemde oynatmaya devam edeceği öğrenildi

DÖRTLÜ RAFA KALKTI

Savunma lideri Skriniar'ın yokluğunda en güvenli kurguyu üçlüde bulan Tedesco, zorlu Samsun maçında da dizilişten taviz vermeyecek. Yiğit Efe merkezde, Mert Müldür sağda görev alacak, sol ise kupa sınavında dinlenen Oosterwolde'nin olacak. Gerçek mevkine dönünce orta sahayı domine eden Guendouizi'ye yine Kante eşlik edecek. Brown, Gaziantep maçındaki performansıyla sol kanat beki tapulamışken, sağda Musaba ve Nene yarışı sürüyor. Domenico Tedesco, kaptan Skriniar olmak üzere sakatlar iyileşmeden dörtlü savunmaya dönmeyi düşünmüyor.


BROWN'UN DÖNÜŞÜ

Konya maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 65 gün sahalardan uzak kalan, 15 maç kaçıran Archie Brown'un dönüşü muhteşem oldu. Gaziantep maçında 1 gol, 1 asistle oynayan İngiliz, "Kariyerimin en uzun sakatlığını yaşadım ama şimdi güçlüyüm" dedi. 4 gol, 6 asistle 10 gole katkı sağlayan Brown son yılların en skorer beki oldu.


JOKER GUENDOUZI

Yoklukta stoper, mecburiyette oyun kurucu, gerçekte orta saha… Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin yeni jokeri. Fransız yıldız hem yetenekleri hem enerjisiyle takımı ayağa kaldıran isim olarak görülüyor.


TEDESCO İYİLEŞİYOR

Nottingham deplasmanı sonrası hastanelik olan Domenico Tedesco'nun gribal enfeksiyonu, zatürreye dönmüştü. Antalya ve Gaziantep maçlarında takımından ayrı kalan İtalyan'ın sağlık durumunun hızla iyiye gittiği öğrenildi. Tedesco'nun hafta sonundaki Samsun maçında görevine dönmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
