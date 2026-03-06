06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Galatasaray'dan derbi için prim kararı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi için 1 milyon euro'luk prim belirledi.

Galatasaray, 4 sezondur alıştığı düzeni Beşiktaş'a özel bozmayacak.

Sarı-kırmızılı takım, cuma günü son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek ve oyuncular geceyi evlerinde geçirecek.

Cumartesi günü öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek.

Yönetim ise derbiye özel prim belirledi ve Beşiktaş galibiyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro (51 milyon TL) ile ödüllendirilecek.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarın düzenlediği iftara katıldı.

Şampiyonluk sözü veren Özbek, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
