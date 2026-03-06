Galatasaray'dan derbi için prim kararı

Galatasaray, 4 sezondur alıştığı düzeni Beşiktaş'a özel bozmayacak.
Sarı-kırmızılı takım, cuma günü son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek ve oyuncular geceyi evlerinde geçirecek.
Cumartesi günü öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek.
Yönetim ise derbiye özel prim belirledi ve Beşiktaş galibiyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro (51 milyon TL) ile ödüllendirilecek.
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarın düzenlediği iftara katıldı.
Şampiyonluk sözü veren Özbek, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk ise "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız." dedi.
