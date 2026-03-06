06 Mart
Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için özel bir prim açıklayacak.

Beşiktaş'tan derbiye özel prim
Yenilmezlik serisiyle Galatasaray derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim, takımı daha da motive etmek için prim verme kararı aldı.

ÖZEL PRİM AÇIKLAYACAK

Tesislere gidecek olan başkan Serdal Adalı, oyuncular ve teknik heyete destek mesajını da beraberinde götürme kararı alırken özel prim de açıklayacak.

Başkan Adalı'nın takımın galibiyeti halinde sezon başında belirlenen prim sistemindeki rakamın üzerinde ödeme yapacağı öğrenildi.

BOŞ KOLTUK KALMADI

Derbinin biletleri perşembe satışa çıkarken taraftar büyük ilgi gösterdi. Önce BJK SuperApp üzerinden ardından da genel satışa sunulan biletlere taraftarlar hücum ederken 2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında fiyatla çıkan biletlerin neredeyse tamamı tükendi. Son sezonlarda en kötü dönemlerde bile takımı yalnız bırakmayan Beşiktaşlı futbolseverlerin yüksek fiyatlı biletleri de kısa sürede bitirmesi ve boş yer bırakmaması bekleniyor.

DERBİDE BÜYÜK ŞÖLEN

Siyah-beyazlılar, cumartesi akşamı sahasında ağırlayacağı Galatasaray derbisine hazırlanıyor. 41 bin 903 kişinin yer alacağı Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi şöleninde Beşiktaşlı taraftarlar da özel hazırlıklar peşinde. Galatasaray maçına özel dev pankartlar ve bayrakların hazırlandığı, stadyumda koreografiler yapılacağı belirtildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
