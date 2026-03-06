06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Archie Brown hücumda parladı!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Archie Brown, buna rağmen Fenerbahçe formasıyla dört gol, beş asistlik performans ortaya koydu.

calendar 06 Mart 2026 08:14
Haber: Fanatik
Archie Brown hücumda parladı!
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, sezon başında AC Milan ile girilen transfer yarışı sonrası 8 milyon Euro karşılığında Gent'tan kadroya katılmıştı. Brown, sezon içinde inişli çıkışlı performans sergiledi, zaman zaman savunmadaki zaafları yüzünden formasını Levent Mercan'a kaptırdı.

9 GOLE DİREKT KATKI

23 yaşındaki oyuncunun bir şanssızlığı da parmak eklem kapsülü yırtığı nedeniyle 2 aydan fazla sahalardan uzak kalıp, 13 maç kaçırması oldu. İngiliz yıldız buna rağmen yakaladığı istatistiklerle adeta hücum oyuncularını kıskandırdı. Archie Brown, 28 maçta görev yaptı. Başarılı sol bek, bu karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırırken, 5 asiste de imza attı. 23 yaşındaki sol bek böylece 9 skor katkısına ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
