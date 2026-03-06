Archie Brown hücumda parladı!

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, sezon başında AC Milan ile girilen transfer yarışı sonrası 8 milyon Euro karşılığında Gent'tan kadroya katılmıştı. Brown, sezon içinde inişli çıkışlı performans sergiledi, zaman zaman savunmadaki zaafları yüzünden formasını Levent Mercan'a kaptırdı.
9 GOLE DİREKT KATKI
23 yaşındaki oyuncunun bir şanssızlığı da parmak eklem kapsülü yırtığı nedeniyle 2 aydan fazla sahalardan uzak kalıp, 13 maç kaçırması oldu. İngiliz yıldız buna rağmen yakaladığı istatistiklerle adeta hücum oyuncularını kıskandırdı. Archie Brown, 28 maçta görev yaptı. Başarılı sol bek, bu karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırırken, 5 asiste de imza attı. 23 yaşındaki sol bek böylece 9 skor katkısına ulaştı.
