06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Cherif övgüleri topladı!

Üst üste 2 maçta gol atan Fenerbahçe'nin 19'luk forveti Sidiki Cherif, Afrika basınından övgü topladı. Matchafrique, "Ezici bir üstünlük" derken Guineefoot, "Geleceğe güçlü mesaj veriyor" yorumunu yaptı.

06 Mart 2026 08:44
Haber: Akşam, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Cherif övgüleri topladı!
Fenerbahçe'nin devre arasında 22+3 milyon euroya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif, son haftalarda gösterdiği performansla pozitif bir izlenim oluşturdu.

Taraftarlar sosyal medyada, "Yeni Drogba, yeni Lukaku" benzetmesi yaptı. Gine asıllı Fransız futbolcu için Afrika basınından övgü dolu haberler geldi.

Guinefoot adlı site şu analizi yaptı: "Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilecek. Geleceği hayli parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve özgüvenli bir oyuncu."

Matchafrique ise "Sidiki, Bayo'nun takımı G.Antep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal gönderiyor. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine yer edinecek gibi" diye konuştu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
