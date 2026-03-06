06 Mart
Sarıyer-Ümraniye
16:00
06 Mart
Pendikspor-Vanspor FK
20:00
06 Mart
Sakaryaspor-A.Demirspor
20:00
06 Mart
Bayern Munih-Mönchengladbach
22:30
06 Mart
Celta Vigo-Real Madrid
23:00
06 Mart
Wolves-Liverpool
23:00
06 Mart
SSC Napoli-Torino
22:45
06 Mart
PSG-AS Monaco
22:45

Fatih Tekke: "Biz yol arkadaşlarıyız"

Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi soyunma odası konuşmasında "aile ve birlik olma" konusunu vurguladı.

calendar 06 Mart 2026 10:01
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Sporx.com
Fatih Tekke: 'Biz yol arkadaşlarıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi ve sonrasında yapılan soyunma odası motivasyon konuşmaları taraftarla paylaşıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularını motive ediş şekli dikkat çekti.

"ÜSTÜNLÜK SAĞLADINIZ"

Tecrübeli teknik adam, maç öncesindeki motivasyon konuşmasında futbolcularına "Yol arkadaşlarım" hitabıyla seslendi. Takımına duyduğu güveni konuşmasında vurgulayan Tekke, oyuncularına geçmişteki başarılarını hatırlatarak sahada mücadele ve karakter görmek istediğini belirtti. "Kiminle oynarsanız oynayın, siz daha iyileriyle oynadınız ve hepsine üstünlük sağladınız" şeklinde konuşan Fatih Tekke, ilerleyen maçlarda da seri galibiyetlerin önemli olduğunu ifade etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.