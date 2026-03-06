Fatih Tekke: 'Biz yol arkadaşlarıyız'

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi ve sonrasında yapılan soyunma odası motivasyon konuşmaları taraftarla paylaşıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyuncularını motive ediş şekli dikkat çekti.
"ÜSTÜNLÜK SAĞLADINIZ"
Tecrübeli teknik adam, maç öncesindeki motivasyon konuşmasında futbolcularına "Yol arkadaşlarım" hitabıyla seslendi. Takımına duyduğu güveni konuşmasında vurgulayan Tekke, oyuncularına geçmişteki başarılarını hatırlatarak sahada mücadele ve karakter görmek istediğini belirtti. "Kiminle oynarsanız oynayın, siz daha iyileriyle oynadınız ve hepsine üstünlük sağladınız" şeklinde konuşan Fatih Tekke, ilerleyen maçlarda da seri galibiyetlerin önemli olduğunu ifade etti.
