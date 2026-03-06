Beşiktaşlı Murillo, Panama'da manşetlerde

Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi ile anlaşmazlık yaşayan ve devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutan Amir Murillo, takıma verdiği katkıyla göz doldurdu. Emmanuel Agbadou ile birlikte takım savunmasına taze kan getiren Panamalı sağ bek, takımın ataklarında yaptığı katkılarla taraftarın takdirini topladı.
OLAĞANÜSTÜ GOL!
Göztepe maçında sağ çaprazdan kaydettiği müthiş golle taraftarı önünde siyah-beyazlı formayla siftah yapan 30 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında uzun yıllar unutulmayacak jeneriklik gole imza attı. Bu golle birlikte Amir Murillo, sezon genelindeki gol sayısını 4'e yükseltti. Beşiktaş'a transfer olmadan önce Murillo, sezonun ilk yarısında Marsilya formasıyla 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
