Galatasaray'da derbi öncesi iki isim sınırda

Galatasaray, ligde Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, bu derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
